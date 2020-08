V šolske klopi se otroci z zaščitnimi maskami vračajo tudi drugod po Evropi

piše Blaž Mohorčič

Bruselj/Berlin/Rim/London, 30. avgusta - V šolske klopi se podobno kot slovenski vračajo otroci tudi drugod po Evropi. V večini šol je zaradi covida-19 obvezno nošenje zaščitnih mask. Med ukrepi sta še pogostejše umivanje rok in ustrezna medsebojna razdalja. Začetek šolskega leta so zaradi pandemije na oktober preložili v Črni gori in Severni Makedoniji, poročajo tuji mediji.