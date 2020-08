Mineva 120 let od Nietzschejeve smrti

Ljubljana, 25. avgusta - Mineva 120 let od smrti velikega filozofa Friedricha Nietzscheja. Med njegovimi deli sta Tako je govoril Zaratustra ter Onkraj dobrega in zlega. Vzgojen je bil v luteranskem duhu, a ga je vera razočarala in je postal ateist. Še danes odmeva njegova misel, da je bog mrtev, po njegovi razlagi pa naj bi ga ubili z vztrajanjem pri veri v religijo samo.