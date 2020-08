Aplikacijo #OstaniZdrav v prvem tednu naložilo 37.400 uporabnikov

Ljubljana, 24. avgusta - Aplikacijo #OstaniZdrav, ki je za uporabnike naprav z androidom na voljo od prejšnjega ponedeljka, si je do nedelje do 13. ure naložilo 37.400 uporabnikov, so za STA navedli na ministrstvu za javno upravo. Po njihovih navedbah so odzivi uporabnikov pozitivni, hvalijo predvsem enostavno uporabo in nizko porabo baterije, kljub delujočemu bluetoothu.