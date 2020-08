V Amatriceju obeležili spomin na tragičen potres leta 2016

Rim, 24. avgusta - V majhnem kraju Amatrice v osrednji Italiji so se danes z nočnim shodom in spominsko slovesnostjo znova poklonili žrtvam katastrofalnega potresa, ki je to območje prizadel pred natanko štirimi leti. Tedaj je umrlo 299 ljudi, kar 249 v samem Amatriceju in bližnjem kraju Accumoli.