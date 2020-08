Letošnja poletna šola za pomoč pri izbiri študija prek spleta

Ljubljana, 24. avgusta - Začela se je poletna šola za dijakinje in dijake z naslovom Več kot 360 priložnosti, ki čakajo nate. S to poletno šolo želijo dijakinjam in dijakom pomagati pri izbiri pravega študija, organizirajo pa jo karierni centri Univerze v Ljubljani. Letos poletna šola poteka prek spleta, so sporočili z ljubljanske univerze.