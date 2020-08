Avstrija zaradi vohunjenja izgnala ruskega diplomata

Dunaj, 24. avgusta - Avstrija je razglasila ruskega diplomata za nezaželeno osebo zaradi industrijskega vohunjenja, je danes potrdilo avstrijsko zunanje ministrstvo. Državo mora zapustiti do 1. septembra, poročajo avstrijski mediji. Rusko veleposlaništvo na Dunaju je to odločitev označilo za neutemeljeno in napovedalo izgon avstrijskega diplomata.