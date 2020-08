Na mejnih prehodih s Hrvaško zaenkrat mirno

Koper, 24. avgusta - Na mejnih prehodih s Hrvaško zaenkrat ni večje gneče, čeprav bo opolnoči začela veljati obveznost karantene ob vstopu v našo državo iz južne sosede. Krajše čakalne dobe za vstop v Slovenijo so na Dragonji, Starodu, Jelšanah, Obrežju, Gruškovju in Zavrču, po ocenah policije so razmere za ta čas normalne, če ne celo bolj umirjene kot ponavadi.