Celjska občina predstavila sejalnico za izboljšanje travne ruše

Celje, 24. avgusta - Celjska občina je danes v soseski Lava predstavila sejalnico za izboljšanje travne ruše. Kot je ob tej priložnosti povedala celjska podžupanja Breda Arnšek, so sejalnico kupili na pobudo občinske komisije za kmetijstvo, saj so želeli prisluhniti potrebam kmetijstva. Sejalnico so kupili lani, zanjo pa so odšteli slabih 30.000 evrov.