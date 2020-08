Predsedstvo RZS bo imelo več pristojnosti v primeru epidemije ali naravnih nesreč

Otočec, 24. avgusta - Na današnji skupščini Rokometne zveze Slovenije (RZS) na Otočcu so soglasno potrdili dopolnilo člena, ki v primeru višje sile in oviranega dela organov predsedstvu RZS daje odgovornost, da odloča o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na organizacijo in delovanje zveze ter potek vseh aktivnosti pod okriljem RZS.