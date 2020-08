Luka Dončić znova "zažgal" družbena omrežja

Ljubljana, 24. avgusta - Nova nora predstava košarkarskega bisera iz Ljubljane v severnoameriški ligi NBA je sprožila val odzivov na družbenih omrežjih. Oglasili so se športniki iz različnih panog in koncev sveta ter izrazili občudovanje nad talentom in kakovostjo 21-letnika. Trener Dallasa Rick Carlisle o njem pravi, da Luka Dončić živi že na 6G-omrežju.