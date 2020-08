Izteka se rok za doplačilo dohodnine iz tretjega svežnja

Ljubljana, 31. avgusta - Danes se izteče rok za doplačilo dohodnine za tiste davčne zavezance, ki so informativne izračune prejeli z datumom odpreme 30. junij in imajo doplačilo. Zavezancem, ki so v roku, do konca julija, zoper izračun vložili ugovor, zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev. Izteče se tudi rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine.