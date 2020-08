Okrevanje potniškega prometa na nemških letališčih ostaja skromno

Berlin, 24. avgusta - Čeprav so mnogi letalski prevozniki julija že precej obnovili delovanje, na nemških letališčih tega niso občutili. Julija so zabeležili so skupno 4,9 milijona potnikov, kar je približno 80 odstotkov manj kot julija lani, kažejo danes objavljeni podatki združenja nemških letališč ADV.