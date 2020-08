Leto dni do paralimpijskih iger v Tokiu dvomi o izvedbi tekmovanja

pripravila Zala Zaletel

Tokio, 24. avgusta - Mednarodni paraolimpijski komite (IPC) danes obeležuje natanko leto dni do začetka paraolimpijskih iger v Tokiu, ki so jih skupaj z olimpijskimi zaradi koronavirusne pandemije preložili za leto dni. Šestnajste paraolimpijske igre bodo od 24. avgusta do 5. septembra prihodnje leto, Slovenija ima ta čas štiri olimpijske kvote za nastop v Tokiu.