S strani policistov rešena sovica spet nazaj v naravi

Cerknica, 24. avgusta - V Notranjskem regijskemu parku so danes v naravo spustili mladega velikega skovika, ki so ga cerkniški policisti julija našli na parkirišču pred postajo in je en mesec preživel v zavetišču za prosto živeče živali na Muti. Sovico so "domov", v njeno naravno okolje, pospremili tudi policisti.