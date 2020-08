Pogačar potrjeno na Tour v vlogi kapetana

Nica, 24. avgusta - Kolesarsko moštvo UAE Team Emirates je danes uradno potrdilo zasedbo za prihajajočo dirko po Franciji. Na njej sta, kot je bilo pričakovati, tudi slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Jan Polanc, je zapisala ekipa v izjavi za javnost. Tour se bo začel v soboto, 29. avgusta, in trajal vse do 20. septembra.