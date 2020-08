Na Počku ta teden usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev

Postojna, 24. avgusta - Na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna bo od danes so petka potekalo usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev, ki ga bodo v okviru svojega usposabljanja podpirale posadke letal Slovenske vojske in ameriških letalskih sil, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Usposabljanje bo potekalo danes in v sredo med 9. in 16. uro, v torek in četrtek med 10. in 22. uro ter v petek med 9. in 13. uro. Preleti zavezniških letal so načrtovani vse dni usposabljanja med 10. in 12. uro.

Posadke letal bodo v okviru svojega usposabljanja urile pilote in tehnično osebje pri zagotavljanju ognjene podpore iz zraka, izvajanju taktičnega poleta ter izmika z območja delovanja in poenotenju postopkov izvajanja letalskih operacij. V usposabljanje bo vključen tudi 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora Slovenije, ki bo skrbel za usklajeno ter varno izvajanje letalskih operacij, so navedli na obrambnem ministrstvu.

Kontrolor združenih ognjev svetuje poveljniku na terenu o uporabi zračne in ladijske, minometne ali artilerijske ognjene podpore ter njeni pravilni uporabi in ob delovanju nadzoruje izvedbo. V sodelovanju z letalskimi enotami usklajuje in zagotavlja tudi podporo z izvidovanjem poti, spremstvom konvojev in nadzorom okolice, s čimer je vzpostavljena celovita zaščita sil.

Načrtovano letenje bo potekalo vsak dan, z intenzivnostjo do največ dveh letalnikov. Pri usposabljanju bodo upoštevali zakonska določila in druge predpise, ki urejajo letenje z vojaškimi letalniki. Med izvajanjem aktivnosti se bodo piloti, če bo to mogoče, izogibali nizkemu letenju nad večjimi naselji, so še dodali.