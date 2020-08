Izgredi v Parizu dolgo v noč, po novih podatkih blizu 150 aretacij

Pariz, 24. avgusta - Finale lige prvakov med domačim PSG in Bayernom je sinoči na ulice Pariza zvabil več tisoč navijačev, poraz z 0:1 pa je bil vzrok za nezadovoljstvo in tudi izgrede, ki so trajali dolgo v noč. Kot je danes sporočila policija, so razočarani navijači razgrajali, zažigali avtomobile, ropali trgovine in se spopadli s policijo, ki je aretirala 148 ljudi.