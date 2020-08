Izpadli prva in druga nosilka v New Yorku

New York, 24. avgusta - Na teniškem mastersu Cincinnati, ki zaradi koronavirusne pandemije poteka v New Yorku in služi kot ogrevanje za bližnje odprto prvenstvo ZDA, sta izpadli prva in druga nosilka. Že v 2. krogu sta se od 2,2 milijona dolarjev vrednega turnirja poslovili tretja in četrta igralka WTA, Čehinja Karolina Pliškova in Američanka ruskih korenin Sofia Kenin.