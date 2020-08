Začenja se mednarodni festival umetnosti, znanosti in tehnologije A dela?

Ljubljana, 24. avgusta - Po več ljubljanskih razstaviščih bo od danes do petka potekal mednarodni festival umetnosti, znanosti in tehnologije A dela? Festival bo predstavil novejše produkcije Društva Ljudmila in drugih partnerskih ustanov v sklopu evropske mreže EASTN-DC (European Art Science Technology Network for Digital Creativity), piše na spletni strani Ljudmile.