Singapur, 24. avgusta - Surova nafta se je v današnjem trgovanju nekoliko pocenila, a so cene, potem ko so tik pred koncem tedna krepko upadle, stabilne. Cene črnega zlata krojita upad proizvodnje v ZDA in širjenje okužb z novim koronavirusom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.