Elche še zadnji španski prvoligaš

Barcelona, 24. avgusta - Nogometaši Elcheja so si po dramatični tekmi izborili vrnitev v prvo ligo španskega prvenstva primera division, potem ko so na povratni tekmi finala končnice v gosteh premagali Girono z 1:0 (0:0). Da je bila mera polna, so odločilni zadetek dosegli v šesti minuti sodniškega dodatka.