Šentilj, 24. avgusta - V stanovanjski hiši v naselju Trate v občini Šentilj je v nedeljo ob 19.14 eksplodirala plinska jeklenka. Posredovali so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Velka in Šentilj, ki so ogenj omejili in pogasili. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi, ki so ju prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, poroča center za obveščanje.