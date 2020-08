Pjanić, novinec Barcelone, pozitiven na novi koronavirus

Barcelona, 23. avgusta - Miralem Pjanić, reprezentant Bosne in Hercegovine ter novinec Barcelone, je bil pozitiven na novi koronavirus, je potrdil katalonski nogometni klub. Dodali so, da mu gre dobro in da bo 15 dni v karanteni. Tridesetletnik je nedavno v Barcelono prišel iz torinskega Juventusa, italijanskega prvaka, kjer je bil štiri sezone.