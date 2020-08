Tretja zaporedna zmaga Bedeneta za drugi krog v New Yorku

New York, 23. avgusta - Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je odlično začel nadaljevanje sezone. Na turnirju serije masters Cincinnati, ki poteka v New Yorku, je bil po dveh zmagah v kvalifikacijah uspešen tudi v prvem krogu glavnega turnirja. Premagal je 18. igralca sveta, Cristiana Garina iz Čila, s 6:4, 6:7 in 6:0.