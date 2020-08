Jakše kljub še eni zmagi v Tacnu brez reprezentance

Tacen, 23. avgusta - V okviru članskega slovenskega pokala HSE v slalomu na divjih vodah in državnega prvenstva za mladince je v Tacnu potekala še zadnja izbirna tekma za sestavo slalomske reprezentance. V finalu slovenskega pokala so se zmag veselili kanuistka Alja Kozorog, kajakašica Eva Terčelj, kanuist Anže Berčič in kajakaš Žan Jakše.