Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. in 23. 8.)

Ljubljana, 23. avgusta - Tuje tiskovne agencije so poročale o novih okužbah z novim koronavirusom, ki so jih v petek in soboto potrdili v Sloveniji. Med drugim so pisale tudi, da je bila poleti več kot polovica potrjenih okužb uvoženih iz Hrvaške in da v Slovenski turistični organizaciji s partnerji pripravljajo načrt okrevanja slovenskega turizma.