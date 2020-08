Ljubljana, 23. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na gorenjski avtocesti dva kilometra dolg zastoj med priključkom Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji zaradi poostrene kontrole na avstrijski strani. Tisti, ki so namenjeni proti Jesenicam in Kranjski Gori, lahko uporabijo izvoz Jesenice vzhod.