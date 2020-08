Čeferin: Resno se bomo pogovorili o prihodnosti zaključnega turnirja v ligi prvakov in evropski ligi

Lizbona, 23. avgusta - Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je pred drevišnjim finalom lige prvakov v Lizboni med Bayernom in PSG za ameriško tiskovno agencijo Associated Press povedal, da se bodo pogovorili o tem, da bi zadržali sistem tekmovanja, ki so ga tako v ligi prvakov kot evropski ligi morali uvesti zaradi pandemije novega koronavirusa.