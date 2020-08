Bologna, 23. avgusta - Pri italijanskem nogometnem prvoligašu Bologni so potrdili, da je bil trener Siniša Mihajlović pozitiven na novi koronavirus. To bi potencialno lahko predstavljalo nevarnost, saj srbski strateg spada v rizično skupino, potem ko so mu julija lani diagnosticirali levkemijo, zaradi česar je moral na kemoterapijo in presaditev kostnega mozga.