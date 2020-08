Pred Karavankami trenutno zastoj dolg le še približno kilometer

Ljubljana, 23. avgusta - Razmere pred predorom Karavanke proti Avstriji so se umirile. Potem ko je bila ponoči in zjutraj kolona vozil dolga več kilometrov, dosegla je tudi do 12 kilometrov, prometnoinformacijski center trenutno poroča o le še o približno 500 metrov dolgem zastoju. A na policiji opozarjajo, da se situacija preko dneva še lahko spremeni.