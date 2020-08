Zadnji prijavni rok za vpis na višje šole

Ljubljana, 24. avgusta - Na višjih šolah se danes začenja drugi in hkrati zadnji prijavni rok za vpis v redni študij višješolskega strokovnega izobraževanja v študijskem letu 2020/21, ki bo potekal do ponedeljka. Po podatkih višješolske prijavne službe je na voljo skupno 11.156 vpisnih mest (lani 9917), in sicer 4317 na izrednih in 6839 na rednih študijih.