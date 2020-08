Spielberg, 23. avgusta - Italijanski motociklist Celestino Vietti je na dirki svetovnega prvenstva za VN Štajerske v avstrijskem Spielbergu prišel do premierne zmage v moto3 in SP. Za 18-letnim voznikom KTM sta se na drugo in tretje mesto zvrstila njegov rojak Tony Arbolin in Japonec Ai Ogura.