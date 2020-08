Epidemija znatno vpliva tudi na delo policije

Ljubljana, 23. avgusta - Na varnostne pojave in delo policije je v prvi polovici letošnjega leta bistveno vplivala epidemija novega koronavirusa, v polletnem poročilu za leto 2020 ugotavlja policija. Policisti so zaznali povečano število kršitev predpisov o nalezljivih boleznih, nekoliko manj kot lani pa je bilo nasilja v družini in nedovoljenih prehodov državne meje.