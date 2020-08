Okužbo z novim koronavirusom v soboto potrdili v 18 občinah

Ljubljana, 23. avgusta - Okužbo z novim koronavirusom so v soboto potrdili v skupno 18 občinah. Tudi v soboto je bilo največ okužb potrjenih v Ljubljani, in sicer osem. Štiri so zabeležili v Lendavi, tri v Novem mestu, po dve v Slovenski Bistrici in Škofljici. Prav tako so dve novi okužbi potrdili pri tujih državljanih.