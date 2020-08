Garnbretova imela tudi nekaj treme, Škoficu občinstvo dalo dodatno energijo

Briançon, 23. avgusta - V Brianconu so pripravili prvo in bržkone edino letošnjo tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju. Slovenija je imela v finalu težavnosti kar šest predstavnikov. Slovenca pa sta bila tudi na stopničkah. Janja Garnbret in Domen Škofic, ki sta par na stenah in v zasebnem življenju, sta bila druga.