Gorski reševalci v zadnjih dneh večkrat posredovali

Kranj, 23. avgusta - V zadnjih dveh dneh je bila ekipa za helikoptersko reševanje s podporo reševalcev na tleh znova aktivirana za reševanja v več primerih gorskih nesreč. Gorenjski policisti zato pozivajo k previdnosti in opozarjajo, da so največja težava nepripravljeni in neizkušeni pohodniki.