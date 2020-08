V Južni Koreji največje dnevno število okužb od marca

Seul, 23. avgusta - V Južni Koreji so danes potrdili 397 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je največje dnevno število okužb od začetka marca. Zdravstvene oblasti so opozorile, da je država na robu vsesplošne pandemije, zato so zaostrile ukrepe za zajezitev širjenja virusa.