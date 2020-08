Teniški igralci pogrešajo gledalce na tribunah

New York, 23. avgusta - Tako kot večina športnih tekmovanj po svetu tudi teniška potekajo za zaprtimi vrati. Te dni se tako teniški igralci kot igralke merijo na mastersu Cinncinati, ki pa zaradi zdravstvenih razlogov poteka v New Yorku na istem prizorišču kot bo prihajajoči grand slam. Po prvih dvobojih so si igralci enotni, da pogrešajo navijače.