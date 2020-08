V Wisli vse po poljskih notah, Slovenci brez deseterice

Wisla, 22. avgusta - Poljska Wisla je gostila prvo od dveh tekem letošnje poletne velike nagrade. Prva štiri mesta so osvojili domači tekmovalci. Najboljši je bil Dawid Kubacki (275,5 točke), za njim pa so se zvrstili Kamil Stoch (265,8), Piotr Zyla (262,5) in Tomasz Pilch (256,6). Med Slovenci je bil najboljši Rok Justin (238,8) na 11. mestu.