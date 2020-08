Beograd/Skopje/Priština/Podgorica, 22. avgusta - V Srbiji so v zadnjih 24 urah potrdili 170 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, umrli so še trije bolniki s covidom-19, skupno 695. V Severni Makedoniji so potrdili 159 novih okužb, umrlo je še šest bolnikov, skupno 563.