Marquez vsaj še dva meseca brez dirk

Spielberg, 22. avgusta - Potem ko se je svetovni motociklistični prvak Marc Marquez po poškodbi v začetku letošnje sezone morda tudi prehitro poskusil vrniti in se je njegova poškodba poslabšala, so se v ekipi Honde odločili, da ne bodo še enkrat tvegali. Danes je moštvo sporočilo, da bo spremenilo načrte okrevanja in da bo po novem brez dirk vsaj dva meseca.