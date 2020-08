Vreme: Nevihtno

Ljubljana, 22. avgusta - Zvečer bodo na severu začele nastajati nevihte, ki se bodo ponoči prek vzhodne in osrednje Slovenije razširile proti jugu in slabele. Zapihal bo veter severne smeri. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, na Primorskem do okoli 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.