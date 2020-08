Raziskava: Za hitrost širjenja koronavirusa ključna vlažnost

Leipzig, 22. avgusta - Zaprti prostori z zelo suhim zrakom, kot so na primer sušilnice ali močno klimatizirani prostori, predstavljajo idealno okolje za hitro širjenje novega koronavirusa, kaže študija, pri kateri so moči združili indijski in nemški raziskovalci. Najpočasneje se medtem virus širi, če je vlažnost zraka nekje med 40- in 60-odstotna.