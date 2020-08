Od ponedeljka v Plouayju EP v kolesarstvu

Plouay, 23. avgusta - Francoski Plouay bo od ponedeljka do petka gostil evropsko prvenstvo v kolesarstvu. To bi moral sicer gostiti italijanski Trento, a so ga zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili v Bretanijo. Na prvenstvu bo v petih tekmovalnih dneh nastopilo 29 slovenskih kolesarjev in kolesark, ki jih v Plouayju vodi Martin Hvastja.