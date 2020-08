Policija prosi za pomoč morebitne očividce petkove tragične nesreče pri Poljanah pri Mirni Peči

Novo mesto, 22. avgusta - Policija poziva morebitne očividce petkove tragične prometne nesreče pri naselju Poljane pri Mirni Peči, da informacije posredujejo policistom. Z ogledom kraja nesreče so policisti ugotovili, da je do čelnega trka prišlo na voznem pasu 38-letnega voznika, ki je peljal proti Novemu mestu, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.