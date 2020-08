V Parizu bodo zaradi finala lige prvakov mobilizirali več tisoč varnostnih sil

Pariz, 22. avgusta - V francoski prestolnici bo v nedeljo več tisoč varnostnikov skrbelo za red in mir v času finala lige prvakov med Paris Saint-Germainom in Bayernom iz Münchna. Okoli 3000 policistov in žandarjev bo v okolici Parka princev, stadiona PSG, in Elizejskih poljan pazilo, da bodo "stvari potekale čim bolj gladko", poroča nemška tiskovna agencija dpa.