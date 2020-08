Okužbo z novim koronavirusom v petek potrdili v 26 občinah

Ljubljana, 22. avgusta - V petek so 43 okužb z novim koronavirusom potrditi v 26 občinah, in sicer največ v Ljubljani, kjer so jih potrdili deset. Tri okužbe so potrdili v občini Grosuplje, v drugih občinah pa po eno ali dve, eno okužbo so zabeležili tudi med tujci. V Ljubljani je tako 90 aktivnih okužb, v Celju 24 ter po 11 v Tržiču in Grosupljem.