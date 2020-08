Za vstop s Hrvaške na mejnih prehodih daljše kolone

Gruškovje/Jelšane/Jesenice/Sečovlje, 22. avgusta - Na mejnih prehodih se po poročanju Prometnoinformacijskega centra daljšajo kolone vozil, ki v Slovenijo vstopajo s Hrvaške. Najdaljša čakalna doba je na mejnem prehodu Dragonja, in sicer od ene do dveh ur, do eno uro čakajo tudi vozniki na Gruškovju in Jelšanah. Pred Karavankami pa je sedemkilometrska kolona vozil na avstrijski strani.