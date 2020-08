PSG v finalu lige prvakov lovi četvorno, Bayern pa trojno krono

Lizbona, 23. avgusta - V finalu nogometne lige prvakov se bosta prvič udarila francoski Paris Saint-Germain in nemški Bayern. Nemci bodo v Lizboni, tekma se bo začela ob 21. uri, lovili svojo šesto lovoriko med evropsko elito, Parižani pa bodo skušali priti do prvenca in s tem četvorne krone v letošnji sezoni. Bayern lovi trojno krono.