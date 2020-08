Đoković stopil v bran izključenima igralcema

New York, 22. avgusta - Številka ena moške teniške lestvice, Srb Novak Đoković je stopil v bran Argentincu Guidu Pelli in Bolivijcu Hugu Dellienu, ki sta bila izključena s turnirja serije masters v New Yorku. Tenisača sta morala kljub negativnemu testu na covid-19 v karanteno, ker je bil na novi koronavirus pozitiven njun kondicijski trener Juan Manuel Galvan.